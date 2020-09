Polemiche e attacchi incrociati, si scalda il clima elettorale a Saronno

In vista del ballottaggio, a Saronno si scatenano polemiche, attacchi e contro attacchi, soprattutto sui social network, ma non solo.

Se da un lato c’è il profilo Instagram “Le bimbe di Fagio” a buttarla sul ridere, con post ironici, divertenti e sempre pungenti, dall’altro ci sono le pagine e i gruppi Facebook saronnesi dove si accumulano le accuse incrociate tra le parti in gioco.

E poi c’è Luciano Silighini, già candidato sindaco 5 anni fa e in questa tornata elettorale inserito nella lista di Forza Italia insieme alla moglie Francesca La Gala (premiati da sole 20 e 16 preferenze al primo turno, QUI TUTTI I RISULTATI): da settimane è in rotta con il suo partito, fino a partecipare alla festa di chiusura della campagna elettorale di Pierluigi Gilli e a mandare un comunicato nel quale adopera il claim utilizzato dalla coalizione di Gilli per tutta la corsa pre voto, “torniamo alla normalità”:

«In vista del ballottaggio occorre che i cittadini saronnesi facciano una serena e tranquilla riflessione. Siamo in una situazione politica di transizione ed è innegabile, solo chi ha gli occhi foderati di prosciutto non lo vuole vedere – scrive Silighini -. A Saronno negli ultimi anni si è vista disunità di intenti in certa politica dove perfino chi stava dalla stessa parte veniva additato come nemico. In città non servono critiche inutili e “meme” ridicoli sui social di partito, serve stare zitti, chiedere scusa a se stessi prima di tutto e se si vuole anche ai cittadini, poi rimboccarsi le maniche e lavorare per la città. Ora è bene che i cittadini di buona volontà si adoperino superando lo schema ideologico avendo a cuore solo Saronno e chi ha una visione europea, moderna e centrale della nostra città anteposta a chi ha insita in se ancora l’idea di borgata periferica. Torniamo alla normalità perché Saronno siamo tutti noi cittadini».