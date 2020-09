Presidio in sede per gli studenti del Manzoni

Questa mattina, come avevano annunciato, gli studenti del liceo Manzoni hanno cominciato a scioperare, con un presidio davanti alla sede di via Morselli.

Al centro delle proteste degli studenti è il tema della sicurezza: non ci sono banchi e, dove ci sono, le distanze sono troppo ridotte.« Alcune classi non hanno i banchi e i ragazzi sono costretti a sedersi per terra per poter scrivere – spiega una studentessa del quarto anno – anche dove i banchi ci sono, però, il metro di distanziamento è davvero risicato e non ci sono spazi sufficienti a muoversi».

A protestare, secondo ciò che ha dichiarato lo stesso preside dell’istituto, sono stati circa 160 studenti. Sono previste analoghe proteste anche nei prossimi giorni.