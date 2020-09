Raffica di incidenti: grave ciclista caduto a Olgiate Olona

Raffica di incidenti dalle prime ore di oggi, domenica 13 settembre.

Il fatto più grave è avvenuto a Olgiate Olona dove un ciclista di 60 anni è caduto dalla bicicletta lungo via San Genesio. È intervenuto anche l’elisoccorso che si è alzato in volo da Milano per soccorrere il ciclista le cui condizioni sono apparse molto gravi. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Busto Arsizio che stanno eseguendo i rilievi. L’uomo è stato portato all’ospedale di Niguarda.

La prima uscita del 118 risale alla 1.15 a Legnano dove un ragazzo di 18 anni è caduto dalla bicicletta riportando fortunatamente lievi conseguenze. È stato affidato ai sanitari dell’ospedale cittadino.

Attorno alle 5, un uomo di 35 anni si è ribaltato con la sua vettura mentre percorreva via Sanvito Silvestro a Varese all’altezza della svolta verso la Brunella. Tra i soccorritori anche il medico del 118 che ha verificato le condizioni del conducente, trasportato in codice giallo all’ospedale di Varese.

Alle 7.15, a Fagnano Olona, una donna di 63 anni ha sbandato finendo contro un ostacolo mentre percorreva via Moro9. Fortunatamente non ha subito conseguenze nell’impatto.

Poco dopo le 9, lungo la Statale 394 a Cittiglio, un uomo di 78 anni in sella alla sua bicicletta è stato investito. Le sue condizioni non sono preoccupanti.