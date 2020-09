Riapre il Centro di Raccolta di via Aleardi

Dopo un mese di lavori che hanno riguardato il rifacimento della pavimentazione, il Centro di Raccolta di via Aleardi si appresta a riaprire i battenti.

A partire dalle ore 9.30 di lunedì 21 settembre, perfettamente in linea con i tempi che erano stati preannunciati, l’impianto comunale gestito da Aemme Linea Ambiente rientrerà in funzione e accoglierà sia le utenze domestiche che quelle commerciali.

Queste ultime erano state escluse dall’accesso al centro di raccolta di via per Besnate, che in questo mese ha sopperito alla chiusura di quello di via Aleardi ma, per via delle sue ridotte dimensioni, ha potuto appunto accogliere solo le utenze domestiche.

L’intervento di riqualificazione, necessario non solo per una questione di decoro dell’impianto, ma anche per renderlo fruibile in totale sicurezza, può dirsi concluso: restano da ultimare alcune opere di minore entità, ma la presenza degli operai in loco non andrà minimamente a interferire con all’attività della piattaforma.

Si ricorda che per potervi accedere, gli utenti dovranno essere dotati di mascherina, così come il regolamento anti Covid prevede.