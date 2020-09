Rinforzo in difesa per i Mastini: ecco Francesco De Biasio

Continua l’opera di rafforzamento dei Mastini in vista del prossimo inizio del campionato e a poche ore dall’arrivo di Alex Bertin, a Varese è arrivato anche il difensore Francesco De Biasio. (Foto Facebook – Matteo Arnoul – HCV Filatoio 2440)

Il D.S. Matteo Malfatti chiude la trattativa con un giocatore di grande spessore tecnico, oltre che carismatico, che porterà solidità alla difesa giallonera. Anche lui arriva dalla Valpeagle, squadra che non si è iscritta al campionato, con la quale nella passata stagione ha messo a referto la bellezza di 44 assist.

Nato ad Alleghe nel 1985, ha legato molto la sua carriera alla formazione agordina giocando ai massimi livelli con grande continuità, prima di trasferirsi a Torre Pellice nel 2013. Dopo tre stagioni di ulteriore militanza in Serie A con la compagine piemontese, approda nel campionato AHL con la maglia del Cortina, per poi chiudere la stagione successiva in Val Gardena. Nella stagione scorsa ha indossato per 33 volte la maglia della ValpEagle in IHL, distinguendosi per determinazione ed esperienza. Il giocatore vanta anche alcune convocazioni e presenze nella nazionale maggiore.

«L’abbandono della Valpe – commenta De Biasio – al campionato è stato un fulmine a ciel sereno perché fino all’ultimo speravamo di poter giocare la stagione. Ero convinto di finire la mia carriera rimanendo sempre a Torre Pellice, dato che ho casa qui e pure la mia attività si svolge in zona. Visto come si è evoluta la situazione, ho scelto Varese con cui abbiamo trovato un accordo e sono molto contento. La società aveva provato a portarmi qui anche in altre occasioni, ma questa volta è stata quella buona grazie ad un accordo trovato che accontenta entrambi sotto ogni aspetto. Inoltre non sono nemmeno troppo lontano dalle zone in cui mi sono stabilito. Ormai non mi mancano molti anni per terminare la mia carriera e ho voglia di provare a giocarmeli ad alto livello. Varese mi ha offerto questa possibilità e ho deciso di accoglierla. So delle difficoltà legate al palaghiaccio della città e non sarà semplice conviverci ma ci si dovrà abituare e Milano è comunque uno stadio importante».

L’arrivo di Francesco De Biasio puntella in modo concreto la difesa dei Mastini. Il trentacinquenne agordino è stecca destra e si presenta a Varese con tutte le caratteristiche necessarie per integrarsi quanto prima negli schemi di gioco impartiti da coach Devèze.