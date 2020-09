Mastini, rinforzo in difesa: dalla Valpe arriva Bertin

Ci sarà anche il 22enne Alex Bertin, possente difensore nato a Pinerolo, nella difesa che Claude Deveze schiererà sul ghiaccio a protezione della gabbia di Tura. Il giovane giocatore piemontese è stato infatti ingaggiato dai Mastini che lo hanno prelevato dal ValpEagle, la società di Torre Pellice che ha deciso di non iscriversi in extremis alla IHL.

Bertin (foto ValpEagle-Arnoul) non va però visto come il classico giovane in attesa di crescita ma, a dispetto della sua età, è già un giocatore con una solida esperienza alle spalle, anche internazionale. Oltre alla Valpe e al Milano, ha infatti giocato a Briancon, squadra francese nella quale ha già avuto modo di conoscere sia coach Deveze sia il nuovo straniero del Varese, il canadese Drolet.

Curiosamente, in passato ha già indossato la maglia giallonera per qualche partita, quando era in vigore un accordo tra i Mastini e il Valpellice a livello di farm team. Per lui anche un provino negli USA, in particolare nel New Jersey, e diverse convocazioni nelle nazionali giovanili a completare un curriculum di indubbio interesse.

Alto 1,80 per oltre un quintale, Bertin compirà 23 anni a dicembre e scegliendo Varese potrà continuare a giocare e studiare allo stesso tempo, visto che segue corsi universitari a Milano (dove tra l’altro giocano e si allenano i Mastini, orfani del palaghiaccio di via Albani). In campo il nuovo giallonero promette di portare solidità difensiva, vigore al gioco in balaustra ma anche qualche folata offensiva da non sottovalutare: 7 i punti messi in carniere nella scorsa regular season, con 4 gol e 3 assist.