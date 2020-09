Settimana di presentazioni per il centrodestra di Somma Lombardo: “Poi i gazebo”

Una conferenza stampa di coalizione e due presentazioni ai cittadini. Una settimana ricca di appuntamenti per Alberto Barcaro e la sua squadra, in vista dell’appuntamento elettorale del 20 e 21 settembre.

Si parte mercoledì 3 settembre: alle 10:30 si terrà la conferenza stampa per presentare la coalizione intera. Sarà al mercato di Somma Lombardo e saranno presenti i candidati di Lega, Forza Italia e Fai Centro con Somma Ideale.

Nel weekend, quindi, la presentazione delle singole liste: sabato mattina, ore 10:30, sarà il turno di Forza Italia, nella sede di partito di via Roma; domenica tocca alla Lega, alle 10 in biblioteca.

Sarà l’occasione per discutere dei temi della campagna elettorale e del programma della coalizione. «Un programma credibile – l’ha definito Barcaro – com’era giusto fare. Non ci sono sogni irrealizzabili».

E poi riprenderanno i gazebo per incontrare i cittadini. Il primo era stato il 6 agosto, proprio il giorno della separazione con Fratelli d’Italia. «Vogliamo coinvolgere i cittadini – ha spiegato Barcaro – con gazebo aperti a tutti, in tutte le frazioni e i quartieri. Faremo qualche locandina e volantino per pubblicizzare gli appuntamenti. Saremo presenti al mercato di giovedì e nei weekend fino alla fine della campagna».

