Storie ed esplorazioni per l’ultimo weekend di vacanza dei bambini

Prevalentemente soleggiato questo ultimo fine settimana di vacanza, dal 11 al 13 settembre, alla vigilia della tanto attesa riapertura delle scuole, tra zainetti da preparare e voglia di divertirsi per chiudere in bellezza un’estate particolarissima.

Molti, tra i più piccoli, hanno già ricominciato nei giorni scorsi a frequentare nidi e scuole materne mentre i più grandi devono aspettare lunedì 14. E anche se qualcuno, c’è da scommetterci, dovrà usare il weekend per finire i compiti delle vacanze, non mancano le occasioni per concedersi un’ultima avventura estiva da vivere in famiglia tra i tanti eventi promossi tra Varese e provincia.

A causa delle normative per il contenimento della pandemia per partecipare agli eventi, anche se gratuiti, è necessario prenotare la propria adesione contattando gli organizzatori.

BIOBLITZ

Inarzo: in occasione del Bioblitz i volontari della Lipu propongono due diverse escursioni nell’Oasi della Palude Brabbia per sabato 12 settembre. “I colori dell’acqua: libellule e damigelle” al mattino, dedicato alle cacciatrici degli stagni e poi, nel pomeriggio un percorso fino alla torretta di osservazione per Avifauna e migrazione > Qui tutti i dettagli

Lomazzo: l’edizione autunnale della manifestazione lombarda di “citizen scienze” fa tappa al Parco del Lura domenica 13 settembre alle ore 10 e alle 14.30 con due visite guidate a caccia di specie animali e vegetali > L’articolo

Gavirate: “Caccia all’estraneo: piante e natura sul Lago di Varese” il titolo del percorso di osservazione dedicato al Bioblitz promosso dal Parco del Campo dei Fiori sul lungolago per domenica mattina > L’iniziativa

Varese: per domenica pomeriggio è in programma un’escursione di sette chilometri, adatta a tutti, nella “Natura al tramonto: dai prati di Mustonate a Sant’Eusebio di Casciago”, accompagnati dagli esperti del Parco del Campo dei Fiori > Scopri di più

ESPLORAZIONI

Tradate: l’attività dell’associazione Oplà Teatro riparte nel pomeriggio di sabato 12 settembre con la Caccia al tesoro a tappe teatrali a tema Robin Hood immersa nella natura del Parco Pineta > Come partecipare

Varese: domenica in vetta al Campo dei fiori per una giornata dedicata a “Il bosco e i suoi animali”. I volontari LIPU dell’Oasi Palude Brabbia accompagneranno i visitatori in un percorso naturalistico attraverso i sentieri attorno all’Osservatorio, alla scoperta della natura e degli animali che abitano le nostre zone. Arrivati in vetta sarà possibile visitare l’interno dell’Osservatorio, con la grande cupola dedicata alle importanti ricerche astronomiche e si potrà osservare il nostro Sole > Scopri di più

STORIE DA VEDERE E ASCOLTARE

Cassano Magnago: venerdì sera alla “Magnana sotto le stelle” sarà proiettato il film della Disney “Maleficent“, per grandi e piccini pronti a sentire la “vera” storia deBella addormentata e del bacio del vero amore > L’evento

Gallarate: sabato mattina il Parco Bassetti ospita il primo appuntamento con la nuova stagione di letture ad alta voce promosse dal Sistema bibliotecario Panizzi in collaborazione con i volontari di Nati per leggere per #piccolilettoriforti > I dettagli

Fagnano Olona: sarà inaugurata sabato 12 settembre alle ore 17 allo spazio Otium la mostra “Il favoloso Gianni“curata da 100GianniRodari con 21 pannelli di scritti originali del grande scrittore, illustrati dalla figlia, Paola Rodari > Leggi di più

Cardano al Campo: nel pomeriggio di sabato i volontari di Nati per leggere saranno al Parco Usuelli per condividere un’avventura con tutti i #piccolilettoriforti > Come partecipare

MAMMA E PAPÀ

Daverio: nel pomeriggio di sabato 12 settembre Lo Stendipanni, il mercatino solidale delle Mamme in cerchio di Azzate, allestirà un banco “in trasferta” nel piazzale di via Roma con attrezzature, arredi giochi e indumenti per bambini di ogni età > L’iniziativa

