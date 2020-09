Lo “Stendipanni itinerante” va in trasferta

Per la prima volta in trasferta Lo Stendipanni, il mercatino solidale dell’associazione Mamme in cerchio di Azzate, sbarca sabato 12 settembre nel piazzale di via Roma a Daverio (dietro la pensilina del bus).

Per tutto il pomeriggio, dalle ore 14 alle 18, le volontarie dell’associazione esporranno sui banchi tanti giochi, vestitini, attrezzature e persino mobili o piccoli accessori per bambini. Tutto usato, ma selezionato e in ottimo stato.

Un modo nuovo di proseguire le attività dell’associazione, nonostante l’impossibilità di riaprire lo spazio fisico di via Acquadro.

Il ricavato sarà destinato alle attività solidali delle Mamme in cerchio a sostegno della maternità. per maggiori informazioni www.mammeincerchio.org.