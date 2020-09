Ancora tanta voglia d’estate in questo weekend ricco di eventi

L’ultimo weekend di vera vacanza prima dell’inizio della scuola è ricco di appuntamenti. Se venerdì arriverà qualche nuvola non vi preoccupate perché sabato e domenica le temperature saranno decisamente estive. Potete scegliere tra cinema, teatro e mostre d’arte ma anche dei bei itinerari per riscoprire le bellezze fuori porta.

METEO

LE PREVISIONI – Fine settimana tra nuvole (poche) e sole. Il vortice depressionario toccherà solo marginalmente la nostra provincia e si preannuncia un weekend di sole con qualche formazione nuvolosa – Leggi l’articolo

CINEMA

CASSANO MAGNAGO – Alla Magana musica, cinema all’aperto e Sagra del cinghiale e della costina. Secondo weekend per la rassegna “Magana sotto le stelle”: tre serate di cinema, piatti della tradizione toscana e molto altro – Leggi l’articolo

EVENTI

VARESE – Una sfilata in abiti d’epoca per celebrare la “rinascita” e le donne. Domenica 13 settembre al Salone Estense di Varese dieci donne che hanno affrontato il tumore al seno sfilano con abiti realizzati con materiali di riciclo – Leggi l’articolo

VARESE – Kintsugi, o l’arte di riparare le cose (e le ferite dell’anima). Domenica 13 settembre dalle 20, alla Tensostruttura dei Giardini Estensi di Varese, in occasione del Festival #Intenso organizzato dalla Biblioteca civica si parla di Kintsugi, l’antica arte giapponese di riparare le cose – Leggi l’articolo

CASALZUIGNO – Una serata all’insegna del gusto a Villa Della Porta Bozzolo. Piatti gustosi protagonisti della serata di sabato 12 settembre, organizzato dal Fai e Slow Food Varese. In programma anche la presentazione del libro “Il bello e il buono” di Ketty Magni Artusi – Leggi l’articolo

BISUSCHIO – A Bisuschio una domenica di pulizia dei sentieri montani. Domenica 13 settembre dalle 8 alle 13 il Gruppo Amici della Montagna organizza una mattinata di pulizia in occasione delle Giornate del Verde pulito 2020 – Leggi l’articolo

PORTO CERESIO – L’estate chiude in poesia: a Porto Ceresio ultimo appuntamento di PortoArte. Sabato 12 settembre, alle 18 al Museo Appiani Lopez, ultimo appuntamento della rassegna ideata da Marina De Juli e dall’associazione Verba Manent – Leggi l’articolo

DAVERIO – Lo “Stendipanni itinerante” va in trasferta. Nel pomeriggio di sabato 12 settembre il mercatino solidale delle Mamme in cerchio sarà nel piazzale di via Roma, dalle ore 14 alle 18 – Leggi l’articolo

ANGERA – ARONA – Torna la ventisettesima traversata Angera – Arona. Rimandata a fine agosto per maltempo, domenica 13 settembre torna la caratteristica doppia nuotata nel Maggiore – Leggi l’articolo

INDUNO OLONA – La spesa slow e a km zero: torna il Mercato della Terra di Induno Olona. L’appuntamento è per sabato 12 settembre, dalle 9 alle 13, nel piazzale in località San Cassano che si affaccia su via Jamoretti – Leggi l’articolo

TRADATE – La Caccia al tesoro trasforma il Parco Pineta nella Foresta di Sherwood. L’attività dell’associazione Oplà Teatro riparte sabato 12 settembre con la Caccia al tesoro a tappe teatrali a tema Robin Hood immersa nella natura – Leggi l’articolo

LUINO – Luino, torna la “carton boat“, la sfida è servita. Si tratta di una prova amatoriale di abilità sportive e artistiche. Appuntamento è per sabato 12 settembre alle 14 in piazza Libertà – Leggi l’articolo

SANGIANO – Paella e sangria d’asporto con la Proloco di Sangiano. L’appuntamento è per domenica 13 settembre al parco di Villa Fantoni dove i volontari organizzeranno il servizio d’asporto dei piatti e delle bevande, a partire dalle 11 e 30 – Leggi l’articolo

LOMAZZO– Torna il Bioblitz, per grandi e piccoli esploratori di biodiversità. L’edizione autunnale della manifestazione lombarda di “citizen scienze” fa tappa al Parco del Lura domenica 13 settembre alle ore 10 e 14.30 – Leggi l’articolo

VERBANIA -Due giorni di solidarietà con l’Associazione P.I.F. Venerdì e sabato a Villa Rusconi Clerici si raccolgono fondi per il fondo “Verbania Solidale” – Leggi l’articolo

VARESE – La manifestazione antirazzista e antifascista di Varese sarà dedicata a Willy. L’appuntamento è per venerdì 11 settembre a partire dalle 17 in piazza Podestà. Durante la manifestazione sarà ricordato Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di 21 anni ucciso a calci e pugni a Colleferro – Leggi l’articolo

INTRA – Appuntamento a Intra con la Fiera del Vinile. L’iniziativa è in programma sabato 12 settembre dalle ore 10 alle 22 sotto la Tettoia dell’Imbarcadero – Leggi l’articolo

ARTE E MOSTRE

VARESE – Archeovisioni industriali, a Varese le fabbriche di Vincenzo Morlotti. L’esposizione, al battistero di Velate, per la prima volta riunisce un articolato ciclo di opere in grandi dimensioni che l’artista ha dedicato nell’arco a birrerie, cementifici, ceramiche, cartiere del territorio varesotto – Leggi l’articolo

FAGNANO OLONA – “Il favoloso Gianni” in mostra allo spazio Otium. Sabato 12 settembre alle ore 17 allo spazio Otium l’inaugurazione della mostra curata da 100GianniRodari con 21 pannelli di scritti originali illustrati da Paola Rodari – Leggi l’articolo

VARANO BORGHI – Tra lago e metropoli: le opere di Niso Asni in mostra a Varano Borghi. La mostra allestita al teatro comunale si potrà visitare liberamente sabato 19 e domenica 20 settembre dalle 10:30 alle 13 e dalle 15 alle 19. – Leggi l’articolo

CASALZUIGNO – Alla Sangalleria di Arcumeggia con la fotografia d’autore. La Sangalleria ospita l’edizione 2020 del Photofestival, importante rassegna dedicata alla fotografia d’autore, titolata “Scenari, orizzonti, sfide. Il mondo che cambia”. Dal 12 settembre – Leggi l’articolo

BAVENO -“Lo sguardo sui sacri monti” nelle foto di Beck Peccoz. Gli scatti di Marco Beck Peccoz, al Museo Granum, si potranno ammirare fino al 31 ottobre – Leggi l’articolo

ANGERA – Alla Rocca di Angera l’arte incantata delle “Fantastic Utopias” . È stato prorogato al 1 novembre il termine per visitare la mostra d’arte contemporanea allestita all’Ala scaligera del Castello Borromeo – Leggi l’articolo

GEMONIO -I Realisti Esistenziali nella collezione grafica del Museo Bodini. Apre sabato 12 settembre la mostra che nasce dalla selezione di alcune opere della collezione stessa – Leggi l’articolo

MUSICA E TEATRO

COCQUIO TREVISAGO / BISUSCHIO – “Interpretando suoni e luoghi” tra Caldana e villa Cicogna. Doppio appuntamento nel fine settimana per “Interpretando suoni e luoghi” la rassegna musicale itinerante promossa e finanziata dalle Comunità Montane del Piambello e Valli del Verbano: l’11 a Caldana, il 13 a villa Cicogna – Leggi l’articolo

VARESE – Al Sacro Monte la musica “della natura”. Sabato 12 settembre alle ore 19, in collaborazione con l’associazione Amici Del Sacro Monte di Varese, sulla Terrazza del Sacro – Leggi l’articolo

BESNATE – Besnate Jazz Festival, due giorni di musica sulla terrazza vista Alpi. Due serate gratuite nel piacevole spazio di Santa Maria al Castello – Leggi l’articolo

MUSICA – Un tributo a Ezio Bosso nel giorno del suo compleanno. L’iniziativa è promossa dalla Regione Piemonte con il patrocinio di Ministero del Beni culturali, Comune di Torino, Consulta delle Persone in Difficoltà e la media partnership di Rai e Tgr Piemonte – Leggi l’articolo

GAVIRATE – In auditorium a Gavirate l’Astor&Duke cuartet. L’appuntamento per venerdì 11 settembre nell’ambito della rassegna “Suoni e visioni, la musica incontra le immagini – Leggi l’articolo

CULTURA – Un fine settimana ricco di eventi con il festival “Il lago cromatico”. Quattro gli appuntamenti tra musica e teatro in programma da giovedì 10 a domenica 13 settembre – Leggi l’articolo

TURATE – iComHub: Tributo a Vasco Rossi venerdì 11 ed evento speciale Ligabue sabato 12. A Grande richiesta tornano i Vasco 52 e 4 ore di Musica Live dedicata a Ligabue con Tra Liga e Realtà e Liga Channel – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – Vincenzo Zitello fa il sold out per il concerto al Museo del Tessile. Il giardino quadrato del Museo del Tessile ospiterà il concerto “Anima Mundi” di Vincenzo Zitello, maestro dell’Arpa Celtica – Leggi l’articolo

CANNERO– Verbano Barocco, appuntamento a Cannero. L’evento è organizzato dalla Rete Museale Alto Verbano nell’ambito della rassegna Verbano Barocco – Leggi l’articolo

VERBANIA – A Il Maggiore ritornano “Les nuites romantiques”. L’11, il 12 e il 13 settembre tre serate all’insegna della musica classica – Leggi l’articolo

TEATRO – L’universo di Fellini sul palco dei Giardini Estensi con Teatro Blu e Kataklò. La prima italiana dello spettacolo è in programma per sabato 12 settembre, alle 21, ai Giardini Estensi di Varese – Leggi l’articolo

ARONA – Al via “Teatro sull’acqua”: la rassegna diretta da Dacia Maraini. L’edizione 2020 si terrà interamente all’aperto. tanti gli eventi in programma da martedì 8 a domenica 13 settembre – Leggi l’articolo

CANTON TICINO – Musica dal vivo tra boschi e vicoli del borgo medievale di Arcegno. Sabato 12 settembre nel piccolo centro del Locarnese un percorso fra natura, arte e storia, con musicisti e gruppi dei generi più diversi, dalla musica dialettale al pop – Leggi l’articolo

ITINERARI

VARESE – CASCIAGO – GAVIRATE – INARZO – Quattro passeggiate in riva al lago, a caccia di biodiversità. L’edizione autunnale del BioBlitz 2020 arriva anche sulle sponde del Lago di Varese tra il 12 e il 13 settembre con 4 eventi tra oasi, prati e boschi – Leggi l’articolo

LUINO – Cai Luino, escursione domenicale in Valle Antrona. La proposta per una passeggiata “alla ricerca degli stambecchi arrampicatori un percorso panoramico naturalistico“ – Leggi l’articolo

CAMPO DEI FIORI – Una domenica dedicata al bosco e agli animali del Campo dei Fiori. Ad organizzare l’evento è l’Osservatorio Astronomico del Campo dei Fiori per domenica 13 settembre – Leggi l’articolo

TEMPO LIBERO – In Valle Cannobina alla scoperta del Barocco. Giornata organizzata nell’ambito del progetto regionale “L’essenziale è Barocco” – Leggi l’articolo