A Bisuschio una domenica di pulizia dei sentieri montani

Il Gam – Gruppo Amici della Montagna di Bisuschio organizza per domenica 13 settembre (dalle 8 alle 13) un intervento di pulizia dei sentieri che percorrono le montagne sopra al paese.

Intervento necessario, in quanto due anni fa era stato rinviato a causa del maltempo e quest’anno è saltato a causa dell’emergenza sanitaria.

«Considerato lo stato dei sentieri – spiegano i responsabili del Gam – abbiamo deciso che non si poteva rimandare oltre. Si tratta di pulire, segnalare e risistemare al meglio i sentieri delle nostre montagne. La manutenzione di questi percorsi è necessaria perché si possano frequentare in sicurezza».

L’iniziativa è inserita nel calendario della giornata regionale del Verde Pulito.

Per fare un buon lavoro è meglio essere in tanti e dunque il Gam aspetta numerose adesioni. Per motivi organizzativi ed assicurativi chi vuole partecipare deve comunicare la propria adesione in sede nelle serate di apertura, entro martedì 8 settembre.

Il ritrovo è previsto alle 8 davanti al Municipio di Bisuschio.

La sede del Gam è in via Roma 2/B a Bisuschio, ed è aperta il martedì dalle 21 alle 22.30. Per informazioni: tel. 340 0939806 oppure via mail gambisuschio.info@libero.it