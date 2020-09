“Terzo episodio di aggressione a Varese, il Comune dia risposte sulla sicurezza”

“Per il terzo giorno consecutivo si è consumata un’aggressione sessuale in un quartiere di Varese, episodi gravi che fortunatamente non hanno fin qui prodotto conseguenze peggiori, ma che non devono essere sottovalutati. Da tempo diciamo che sulla sicurezza il Comune debba fare di più e meglio, specialmente in ambito di prevenzione e presidio di luoghi sensibili”. A dirlo è il consigliere comunale della Lega Marco Pinti dopo i recenti fatti di cronaca.

“Stazioni, Poste, Via Como, Piazza Repubblica, parchetti di Biumo, la mappa delle aree di degrado si sta purtroppo allargando senza che l’Amministrazione abbia mai preso seriamente in considerazione le tante proposte che abbiamo avanzato in questi anni – prosegue il consigliere leghista -. Ora di nuovo chiedo, senza voler alimentare allarmismi o polemiche che non portano a niente, che il Sindaco prenda misure più incisive, in concerto con le forze dell’ordine, affinché Varese possa continuare a essere una città dove tutti possono circolare senza timore di essere bersaglio del primo maniaco che passa”.