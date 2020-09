Tornano a pieno regime gli AgriMercati della Coldiretti

Da Varese a Gallarate, fino a Induno Olona. Con il rientro dalle ferie, i cittadini del Varesotto trovano il goloso benvenuto dei prodotti a filiera corta e degli AgriMercati di Campagna Amica che, con l’inizio di settembre, sono tornati a pieno regime.

Nella città capoluogo, i farmer’s market settimanali sono due: uno nella centralissima piazza Giovine Italia, ogni giovedì mattina: i prossimi appuntamenti del mese sono quindi il 3, 10, 17 e 24 settembre. Il secondo è nel piazzale dello stadio di Masnago, ogni venerdì mattina (a settembre 2020 il 4, 11, 18 e 25), a Induno Olona l’AgriMercato si svolge ogni primo, terzo, quarto e quinto sabato del mese nel rione San Cassano (prossimi appuntamenti, il 5, 19 e 26 settembre). Infine, a Gallarate il Mercato di Campagna Amica si tiene ogni martedì mattina in via Torino (prossimi appuntamenti di settembre l’8, il 15, il 22 e il 29).

“Molte delle nostre imprese hanno deciso di proseguire anche nel servizio di consegna a domicilio dei loro prodotti, iniziato nel periodo dell’emergenza Covid e mantenuto nei mesi a venire” aggiunge Fernando Fiori, presidente di Coldiretti Varese. “Un servizio che ha avuto da subito un importante riscontro sul territorio e anche nel periodo estivo confermando come un importante valore aggiunto anche dal punto di vista sociale”

Le vendite dirette dei produttori di Campagna Amica nel Varesotto “alimentano un indotto e garantiscono lavoro e futuro a centinaia di persone, con i mercati che oltre a essere luogo di acquisto diventano anche occasioni di educazione e cultura sono un aiuto concreto per contrastare la tendenza allo spopolamento dei centri urbani dove chiudono negozi e botteghe con evidenti effetti negativi legati alla taglio dei servizi di prossimità, ma anche un indebolimento del sistema relazionale, dell’intelaiatura sociale e spesso anche della stessa sicurezza. Acquistare prodotti a chilometri zero è un segnale di attenzione al proprio territorio, alla tutela dell’ambiente e del paesaggio che ci circonda, ma anche un sostegno all’economia e all’occupazione locale in un momento di difficoltà”.

Facendo la spesa presso la rete di Campagna Amica “si riconosce il ruolo dell’agricoltura prealpina e si protegge l’ambiente ma, soprattutto, si è ha la certezza di portare sulla propria tavola prodotti sani e provenienti da una filiera agricola controllata e certificata. La qualità e l’origine delle produzioni made in Varese disponibili nei nostri farmer’s market sono garantiti dagli stessi agricoltori che ovviamente “ci mettono la faccia” e creano un rapporto di fiducia con la loro clientela rispettando regole fondamentali come la presenza di produzione propria e la disponibilità a fornire al consumatore tutte le informazioni utili su ciò che mette in vendita”.