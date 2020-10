63 contagi di Coronavirus a Somma Lombardo: “Facciamo la nostra parte”

A Somma Lombardo i positivi al Coronavirus sono 63. A confermarlo e ad annunciarlo ai suoi concittadini è il sindaco, Stefano Bellaria: «Circa un centinaio di sommesi è in isolamento domestico. Non si registrano casi nelle Rsa cittadine e 3 nostri concittadini sono in questo momento ricoverati. A tutti loro porgiamo i nostri auguri di pronta guarigione. Per rallentare la diffusione del virus dobbiamo fare la nostra parte, non dobbiamo abbassare la guardia.».

Bellaria ha poi aggiornato i sommesi riguardo al caso di positività della scuola media “Leonardo Da Vinci”:«Tre classi delle medie dell’istituto Da Vinci sono state collocate in isolamento domestico per la positività di un insegnante. Fidiamoci del protocollo che Ata Insubria ha messo in campo e applicato, è a tutela dei nostri ragazzi, dei docenti, di tutti noi».

«Ieri sera è stato pubblicato un nuovo DPCM – continua Bellaria – molti provvedimenti erano già inseriti nell’ordinanza di Regione Lombardia come l’indicazione della capienza massima consentita all’interno di negozi ed esercizi commerciali. Rispettiamola per aiutare i nostri esercenti nella loro attività garantendo la sicurezza di tutti. Sono sospese le sagre e le feste. Quest’anno purtroppo non si potranno tenere i consueti festeggiamenti in occasione di Halloween. Anche le manifestazioni per il 4 novembre saranno svolte solo dall’amministrazione senza la presenza dei cittadini. Garantiremo comunque la diretta Facebook per questa ricorrenza importante dell’unità nazionale».

«Cosa ci è chiesto di fare in questo momento? Indossare la mascherina sempre, anche all’aperto, e farla indossare anche ai nostri ragazzi. Manteniamo il corretto distanziamento, igienizziamo le mani. Ci è chiesto di fare la nostra parte: facciamola».