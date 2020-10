Autostrada A9, chiusure previste nelle prossime notti

Sulla autostrada A9 Lainate–Como–Chiasso, per consentire attività di ispezione delle gallerie, previste in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 21 e di venerdì 23 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate.

Si fa presente che saranno regolarmente transitabili i rami di ingresso della A59 Tangenziale di Como, verso Lainate.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, si potrà proseguire su Via Asiago, Via Brogeda, Via Bellinzona, Via Borgo Vico, Via Innocenzo XI, Via Achille Grandi, Via Napoleona, Via Pasquale Paoli con rientro a Fino Mornasco, per procedere in direzione di Lainate;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso/Svizzera.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, si consiglia di seguire le indicazioni dapprima sulla SP17, percorrere Viale San Fermo della Battaglia e Via Bellinzona, fino a raggiungere la dogana cittadina.