Bulleri onesto: “Abbiamo regalato due quarti alla Vanoli”

BULLERI 1

«Questo è un match dal quale usciamo meritatamente sconfitti: una partita nella quale abbiamo giocato solo il secondo tempo. Non possiamo pensare di venire in trasferta e regalare due quarti agli avversari: poi è troppo difficile recuperare».

BULLERI 2

«Ho visto una bella reazione nel secondo tempo che ci fa ben sperare nel futuro, però il nostro approccio alla partita dovrà essere necessariamente diverso. Sarà un aspetto sul quale dovremo lavorare in modo approfondito durante la settimana».

GALBIATI 1

«Grazie allo staff medico che ci ha permesso di avere in campo Marcus Lee che ci ha dato una grandissima mano. Poi faccio i complimenti ai miei giocatori perché abbiamo fatto una partita super: ci siamo un po’ bloccati contro la zona che non ci aspettavamo però abbiamo espresso una prova difensiva maiuscola e in attacco siamo stati molto bravi».

GALBIATI 2

«Fiducia alla vigilia? Abbiamo recuperato Lee solo all’ultimo però abbiamo preparato bene la gara. Ho fiducia nel lavoro che fanno i ragazzi ogni giorno, per come si spendono a ogni allenamento. Cournooh non ha fatto canestro ma è il nostro miglior difensore, spende una grande quantità di energie ed è un tassello importante della squadra. In attacco ci hanno pensato gli altri, con diversi in doppia cifra».