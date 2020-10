Caserma Garibaldi, possono partire i lavori. Aggiudicato il bando

I lavori di riqualificazione che interesseranno la ex caserma Garibaldi sono pronti a partire.

E’ appena arrivata infatti l’ufficializzazione da parte dell’amministrazione comunale del nome dell’azienda che si occuperà dell’ intervento.

L’opera di riqualificazione, il cui costo previsto era di oltre 10 milioni di euro, verrà eseguito dalla ditta Operazione Srl di Napoli, per un costo ribassato di poco meno di 7 milioni di euro, esattamente 6.960.765.

Con l’aggiudicazione, possono quindi partire i primi lavori per la ex caserma Garibaldi che rientrano nell’opera di riqualificazione dell’intera piazza Republica, ora interessata dalla ripavimentazione in vista del mercato.

Una volta ristrutturata, nella ex caserma Garibaldi troverà spazio innanzitutto tutto ciò che ora è nella biblioteca civica di Varese di via Sacco, e nella biblioteca dei ragazzi di via Cairoli, in quella che però vuole diventare una ben più ampia “palazzina della cultura”. Insieme alla biblioteca sarà conservato l’archivio del Moderno, imponente archivio del design proveniente dall’accademia di architettura di Mendrisio.