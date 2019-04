Caserma Garibaldi a un passo dalla firma del progetto definitivo

Si è svolta questa mattina la Conferenza dei Servizi sul recupero della ex Caserma Garibaldi di Varese in cui sono stati acquisiti i pareri degli enti competenti, come ad esempio la soprintendenza e i vigili del fuoco, che hanno valutato positivamente il progetto.

Un passaggio importante nel percorso: acquisiti tali pareri, per siglare il progetto definitivo manca solo la firma del dirigente. La firma sul progetto farà scattare gli 80 giorni di tempo per redarre il progetto esecutivo, che permetterà poi di aprire la gara per l’esecuzione dei cantieri.

A illustrare questa mattina i dettagli del recupero dell’edificio sono stati i progettisti incaricati dall’amministrazione comunale di redigere il progetto: alla Conferenza dei Servizi erano presenti il sindaco Davide Galimberti, l’assessore Andrea Civati, il sopraintendente Luca Rinaldi e tra gli altri tecnici anche i Vigili del Fuoco, ATS e le società che si occupano di sottoservizi.

Un incontro al quale sono stati convocati tutti i soggetti che hanno il compito di pronunciarsi sul progetto al fine di acquisire, in una unica soluzione, le valutazioni di tutti gli attori in una ottica di semplificazione e riduzione dei tempi. Durante la Conferenza dei Servizi sono stati indicate le progettualità, le funzioni e i dettagli delle opere che verranno realizzate per restituire alla città l’edificio riqualificato.

LA CASERMA SI CONFERMA POLO CULTURALE

Per quanto riguarda le funzioni dell’edificio è stato confermato quella del polo culturale, con biblioteca e altri spazi multifunzionali aperti alla città, tra cui la recente acquisizione dell’archivio del moderno di Mendrisio, e lo spazio in progettazione dell’emeroteca e della fruizione dei documenti multimediali.

Davide Galimberti e Andrea Civati

«Il percorso del progetto prosegue in sintonia con la Regione e con il presidente Attilio Fontana, che aveva posto le basi per arrivare al recupero della Caserma – ha commentato a margine della conferenza il sindaco Galimberti – Questa mattina è stato un appuntamento importante in vista dell’approvazione definitiva del progetto che ha visto il pronunciamento favorevole degli enti coinvolti e in particolare della soprintendenza, il cui contributo è stato essenziale per migliorare la qualità progettuale dell’intervento. Questo per dare il via il prima possibile ad un intervento che porterà alla realizzazione di un polo culturale di altissimo livello per l’intero territorio cittadino e provinciale».

«Una bella soddisfazione – ha aggiunto l’assessore Civati – dopo anni di attesa oggi l’ultimo passaggio prima dell’approvazione definitiva del progetto che ci consentirà presto di aprire i cantieri. Quello che verrà realizzato sarà un bellissimo luogo, aperto alla cultura, ai cittadini e ai giovani, dove ci sarà spazio per aule multimediali e culturali, e anche a spazi adatti ai più piccoli. Un pensiero moderno in uno spazio antico che finalmente verrà restituito alla partecipazione dei cittadini».