Caserma Garibaldi, incontro tecnico per il progetto di riqualificazione

Si è svolto questo pomeriggio (venerdì 26 ottobre) un nuovo incontro tra l’amministrazione e l’architetto Galantino per fare il punto sulla riqualificazione della Caserma Garibaldi di piazza Repubblica.

All’appuntamento erano presenti il sindaco Davide Galimberti, l’assessore Andrea Civati, il dirigente Franco Andreoli e l’architetto Galantino. Obiettivo dell’incontro tecnico: chiudere il progetto entro la fine dell’anno e avviare nel 2019 la gara per i lavori.

Prosegue dunque il percorso per la riqualificazione dell’area, in questi mesi l’amministrazione ha svolto delle indagine viabilistiche finalizzate a valutare l’impatto del nuovo Polo Culturale sulla circolazione e indagini statiche geologiche sul antico fabbricato e sui terreni più delicati con l’obiettivo di approfondire la consistenza degli interventi strutturali necessari sull’edificio. In questi mesi si sono svolti anche numerosi approfondimenti con la Soprintendenza ed è stato informato anche il presidente Fontana dell’evoluzione dell’iter progettuale.