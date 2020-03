Online il bando per i lavori alla Caserma Garibaldi

I passi burocratici per riqualificare la caserma Garibaldi non si fermano, anche in questi momenti di emergenza.

E’ stato infatti pubblicato oggi il bando per i lavori di riqualificazione della grande struttura di piazza Repubblica, che diventerà un polo culturale, che ospiterà la biblioteca e altri spazi multifunzionali aperti alla città, come l’archivio del moderno di Mendrisio, e lo spazio in progettazione dell’emeroteca e della fruizione dei documenti multimediali.

Il bando sarà on line sul sito del comune fino al 25 maggio 2020, termine entro il quale i soggetti interessati potranno presentare la domanda di candidatura con la relativa offerta. La gara per l’aggiudicazione dell’appalto ha un valore di partenza di 10.048.724 euro e il contratto che verrà stipulato con chi si aggiudicherà il bando avrà una durata di 500 giorni.

Secondo il progetto, la biblioteca potrà accogliere tutti i 340mila volumi attualmente in possesso. Lì troverà spazio anche la biblioteca per ragazzi, che ora sta in via Cairoli, con locali studiati per i più piccoli, fatti apposta per loro.

All’interno del centro ci sarà anche una caffetteria, e una consistente sala incontri, da circa 150 posti: La vocazione dell’ex caserma non è quindi solo quella di una biblioteca, quanto di uno spazio polivalente dove c’è posto per tutto l’esistente e anche di più. La caserma Garibaldi ha infatti una superficie di oltre duemila metri quadri per ogni piano, circa 9mila metri quadrati di superficie totale.

La riqualificazione della caserma Garibaldi, per cui ora è stato emesso il bando, fa parte della più ampia ristrutturazione che comprende, oltre alla caserma, anche piazza repubblica e il teatro di Varese, che sono stato oggetto di un accordo di programma siglato ocn la regione Lombardia e altre realtà.