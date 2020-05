Ex caserma Garibaldi, pubblicato il bando per la direzione lavori

È stato pubblicato sul sito internet del Comune di Varese il bando per l’aggiudicazione del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere di riqualificazione del comparto di piazza Repubblica.

Gli interventi, come noto, interesseranno anche la ex caserma “Garibaldi”, che diventerà centro culturale polivalente e ospiterà le biblioteche varesine e l’archivio del Moderno dell’accademia di architettura di Mendrisio.

La scadenza per la presentazione delle domande è per il 13 luglio: per scaricare il bando completo in zip clicca qui.