Consegnati gli attestati agli alunni di Varese meritevoli del premio XXV Aprile

Sono stati consegnati questa mattina, sabato 10 ottobre, gli attestati agli alunni che si sono distinti lo scorso anno scolastico per l’impegno civico e la partecipazione nell’ambito del Premio XXV Aprile che è stato istituito nel 1947. Da allora i bambini di terza, quarta e quinta elementare che si sono distinti per l’impegno civico e la partecipazione cittadina ricevono un riconoscimento. L’iniziativa è nata poiché ai tempi il Paese era completamente da ricostruire – era appena finita la Seconda Guerra Mondiale – e serviva anche rafforzare le basi della convivenza comune.

A consegnarli, davanti ad una pletora di genitori dagli occhi raggianti nel cortile della villa Napoleonica del complesso di Ville Ponti, il sindaco Davide Galimberti e l’assessore ai Servizi Educativi Rossella Dimaggio. Ad impreziosire l’evento, che si è svolto all’aperto e alcuni mesi dopo la classica data in cui ogni anno si celebra per via dell’emergenza sanitaria, è stato l’intervento del vice-presidente vicario dell’Anpi di Varese Riccardo Conte che ha ricordato i valori della democrazia nata dalla Resistenza. All’iniziativa ha preso parte anche una rappresentante dell’Ufficio Scolastico Provinciale che ha portato i saluti del dirigente provinciale Carcano.

Quest’anno – come ha sottolineato Rossella Dimaggio – il premio è dedicato a Gianni Rodari, nell’anno del centenario dalla nascita, per il quale il Comune di Varese ha istituito un comitato di festeggiamenti che a causa del lockdown non si sono poi svolti: «Ringraziamo il comitato e, in particolare, Ambrogio Vaghi che ha collaborato con Rodari.

L’elenco dei premiati

1 GABRIEL ALBERTO RIZZO 3^A FOSCOLO

2 CLARA ZAMBELLI 4^A FOSCOLO

3 MACCHI ANNA 5^A FOSCOLO

4 LUCA CAUSA 3^A GARIBALDI

5 GIULIA LONGHI 4^A GARIBALDI

6 SAMUELE MINAZZI 5^A GARIBALDI

7 GABRIELE CANOVA 3^A MARCONI

8 FEDERICO ULDEDAJ 3^B MARCONI

9 CRISTIAN COLELLA 4^A MARCONI

10 CECILIA CAPUTO 4^B MARCONI

11 ELISA CASCIONI 5^A MARCONI

12 CELESTE RUSSO 3^A MEDEA

13 FRANCESCO CARELLA 4^A MEDEA

14 MARIA LUISA ZBIRNOAIA 5^A MEDEA

15 GREGORIO PADRIN 3^A PARINI

16 LARA BUONO 4^A PARINI

17 SEBASTIAN HERDMAN 5^A PARINI

18 EMMA ROSSI 3^A PASCOLI DI LOZZA

19 ELISA BRUNO 4^A PASCOLI DI LOZZA

20 LUCA CASTRIOTA SCANDERBEG 5^A PASCOLI DI LOZZA

21 MANUELA ORTEGA THEN 3^A SACCO

22 CARMELO GENOVESE 4^A SACCO

23 SOPHIE SOCE SECK 5^A SACCO

24 ALI’ HASAN 3^A CAIROLI

25 ILARIA MOCKA 4^A CAIROLI

26 DIELLANHELA SHABI 5^A CAIROLI

27 EMMA FERRO 3^B IV NOVEMBRE

28 LORENZO MENICHINI 3^C IV NOVEMBRE

29 SAMUELE BROGGINI 3^B IV NOVEMBRE

30 MARTINA BORIO 4^A IV NOVEMBRE

31 SARA RUBINO 4^B IV NOVEMBRE

32 VALERIO COMODO 5^A IV NOVEMBRE

33 YASMIN SHIMI 5^B IV NOVEMBRE

34 XINHUA JIANG 3^A G. MAZZINI

35 CHIARA POZZI 3^B G. MAZZINI

36 KIARA XHAFAJ 4^A G. MAZZINI

37 ANDREA MORONI 4^B G. MAZZINI

38 VANESSA STRUGA 5^A G. MAZZINI

39 GIULIA BRUMANA 5^B G. MAZZINI

40 WILLIAM HARREMI 3^ S.G. BOSCO

41 NICOLO’ DE BORTOLI 5^ S.G. BOSCO

42 FEDERICO LOZZA 3^ CANZIANI

43 MARTINA MARKVUKAJ 4^A CANZIANI

44 KLEA ORTEGU 4^B CANZIANI

45 MATILDE COGO 5^ CANZIANI

46 SERGIO ANTONETTI 3^A G. PASCOLI

47 MARIABEATRICE CHIARI 3^B G. PASCOLI

48 EMMA DI FRUSCIA 3^C G. PASCOLI

49 AZZURRA DELL’ORO 4^A G. PASCOLI

50 MARTINA PIRAN 4^B G. PASCOLI

51 NICOLO’ DELLA VALLE 4^C G. PASCOLI

52 FILIPPO FACCHINI 5^A G. PASCOLI

53 ELETTRA URSO 5^B G. PASCOLI

54 LUCIA TURRA 3^ CANETTA

55 ALESSIA CUTULI 4^ CANETTA

56 ALESSANDRA CITRIGNO 5^ A CANETTA

57 MARTA VENTICINQUE 5^ B CANETTA

58 RAINI CHIARA SOYZA ELIYADURA 3^ GALILEI

59 GIULIA TIBILETTI 4^ GALILEI

60 ALESSIA TARANTOLA 5^ GALILEI

61 FEDERICO MACCHI 3^ LOCATELLI

62 TOMMASO MARTINELLI 4^ LOCATELLI

63 TOMMASO BERTONI 5^ LOCATELLI

64 FEDERICO VALCUVIA 3^ SETTEMBRINI

65 PIERRE CARCANO 4^ SETTEMBRINI

66 PIETRO BOGNI 5^ SETTEMBRINI

67 CAMILLA TOPPETA 3^A G. CARDUCCI

68 ELISA ROSSI 4^A G. CARDUCCI

69 FRANCESCO MARRAS 4^B G. CARDUCCI

70 ANGELO LUIGI GAMBARDELLA 5^A G. CARDUCCI

71 ANNA CAPASSO 5^B G. CARDUCCI

72 EDOARDO CIANI 3^A E. FERMI

73 BEATRICE CODURI 4^A E. FERMI

74 MATTIA HURLE 5^A E. FERMI

75 LUDOVICA BOTTINELLI 5^B E. FERMI

76 CARLOTTA GIULIA PIZZOCCHERI 3^ A F. BARACCA

77 FIORELLA NICORA 4^A F. BARACCA

78 LUCA TORCHIO 5^A F. BARACCA

79 PAUL KASSI 3^A F. MORANDI

80 ARSELD VORFI 3^B F. MORANDI

81 PIETRO EMILIO MIOTTO 4^A F. MORANDI

82 SIMONE LUCA BUZZETTI 4^B F. MORANDI

83 FRANCESCO FERRANTE 5^A F. MORANDI

84 LUIS VORFI 5^B F. MORANDI