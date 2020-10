Il favonio cancellerà un weekend d’acqua e di vento

Venerdì sono caduti oltre 100 millimetri di pioggia e il vento ha soffiato a 113 chilometri all’ora. È stata la giornata peggiore di un weekend pessimo dal punto di vista meteorologico. Le raffiche hanno sradicato gli alberi soprattutto nella zona del Campo dei Fiori facendo crollare le piante più vecchie e malate sulle strade.

Il peggio però dovrebbe essere passato, almeno così annuncia il Centro Geofisico Prealpino: «Sabato e domenica sono caduti 60 millimetri di pioggia, 30 al giorno e la situazione, senza vento, è stata meno complessa. Senza dubbio la giornata più difficile è stata venerdì 2 ottobre. Ripulire il Campo dei Fiori dagli alberi sradicati sarà impresa lunga e impegnativa» – dice Camilla Galli del Centro Geofisico Prealpino.

La bassa pressione però si sta spostando verso nord e da oggi la situazione dovrebbe migliorare: «Qualche precipitazione è annunciata anche per domani – spiega ancora la dottoressa Galli – ad alta quota sarà anche nevosa, ma niente di rilevante. Il sole tornerà e per mercoledì è previsto anche l’arrivo del favonio che porterà a un rialzo delle temperature. Giovedì e venerdì sarà ancora soleggiato poi, forse torneranno le nuvole ma è troppo presto per fare previsioni».

Per il momento godiamoci il ritorno del sole.