Giro d’Italia, il francese Demare imprendibile in volata

Secondo sprint vincente al Giro d’Italia per Arnaud Demare, il 29enne francese della Groupama-Fdj che si era già imposto lunedì sul traguardo di Villafranca Tirrena.

Demare ha concesso il bis a Matera, in una tappa che sulla carta sarebbe potuta concludersi anche senza volata, visto che negli ultimi chilometri c’era un tratto di salita difficile, in teoria possibile trampolino di lancio per qualche finisseur. Invece le squadre dei velocisti hanno tenuto cucito il troncone principale del gruppo, lasciando spazio sul rettilineo di arrivo ai rispettivi sprinter.

A quel punto Demare non ha avuto pietà degli avversari, ha piegato la resistenza di Fabio Felline (Astana) che si era lanciato in buona posizione e ha letteralmente staccato di qualche metro tutti i rivali: secondo si è piazzato l’australiano Matthews della Sunweb e terzo lo stesso Felline, poi Molano, gli italiani Cimolai e Vendrame con Sagan ottavo e Viviani ancora deludente.

Il portoghese Joao Almeida mantiene la maglia rosa con 43″ sullo spagnolo Pello Bilbao e 48″ sul danese Jakob Fuglsang; segue Vanhoucke davanti a Nibali (5°) e Pozzovivo (6°). La settima tappa, venerdì 9 ottobre, sarà breve e destinata ancora ai velocisti: da Matera a Brindisi per 143 chilometri. Per le montagne se ne riparla domenica con l’arrivo a Roccaraso.