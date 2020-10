Infortunio sul lavoro a Legnano, grave ventunenne

È arrivato in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano il giovane vittima da quanto si apprende di un infortunio sul lavoro avvenuto in via Cremona.

Dalle prime informazioni raccolte in ambiente sanitario sul posto ha operato ambulanza e automedica, oltre a personale Ats e agenti del commissariato cittadino.

Il codice in cui hanno operato i mezzi di emergenza sanitaria è rosso.