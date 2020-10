Lo scrittore Andrea Vitali alla Frera di Tradate

Giovedì 15 ottobre alle ore 21 lo scrittore Andrea Vitali sarà ospite alla Biblioteca Frera di Tradate, evento che rientra nell’ambito del Premio Chiara-Festival del racconto. Vitali, autore molto amato dai lettori e tra i “campioni” in fatto di copie vendute, dialogherà con Maurizio Lucchi, direttore del quotidiano “La Prealpina“.

Lo scrittore presenta il suo ultimo libro “Un uomo in mutande“, il cui protagonista è il conosciuto maresciallo Maccadò, calabrese in servizio nella Bellano del 1930, e l’antologia “Andrà tutto bene” a cui ha partecipato per la ricerca contro il Covid-19. Un’occasione per raccontare la sua “vita parallela” in questi difficili mesi, tra la scrittura e il “ritorno in campo” per svolgere la sua originaria professione. Vitali è infatti un medico che da qualche anno aveva smesso di scrivere ricette, per dedicarsi interamente ai libri. Tra i suoi tanti romanzi ricordiamo Il procuratore, con cui esordì, e i primi grandi successi: Una finestra vistalago (2003), La figlia del podestà (2005) e Olive comprese (2006).