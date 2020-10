Luino, nominate le commissioni consiliari

Attenzione ai frontalieri, tema che verrà trattato in una mozione presentata dl consigliere di minoranza Furio Artoni e che ha provocato un pacato dibattito in sala.

Preoccupazione per la carenza di personale docente alle scuole medie esplicitata dal consigliere Andrea Pellicini.

Ma anche una notizia importante per la città, volta verso il superamento di un momento difficile per il centro sportivo “Le Betulle“: la partecipazione a un bando per la manutenzione strutturale che prevede la pavimentazione del campo da basket in parquet, sistemazione dei campi da tennis esterni e rimodulazione del risparmio energetico.

È stato, il secondo consiglio comunale dell’era Bianchi, un momento di confronto andato via liscio e nel quale il punto importante per il funzionamento della macchina comunale è stato la definizione dei rappresentanti nelle commissioni consiliari, ora così composte: commissione Bilancio, Fabrizio Luglio, Alessandro Casali, Franco Compagnoni, Furio Artoni; Politiche sociali Paolo Portentoso, Franco Compagnoni, Alessandro Casali, Furio Artoni; Territorio Giuseppe Cutrì, Andrea Pellicini, Alessandro Casali, Furio Artoni.

Il sindaco ha poi illustrato gli incarichi speciali ai consiglieri comunali, come già anticipato nei giorni precedenti.

Un punto su cui si è poi dibattuto ha riguardato i crediti esigibili (quindi di difficile riscossione) presenti a bilancio, per i quali è stato votato un adeguamento al fondo di accantonamento.

Per il consigliere Artoni sono molto elevato, mentre Pellicini ha spiegato la buona amministrazione dei conti negli ultimi dieci anni: «Nessuna “finanza allegra“» ha spiegato l’ex sindaco. Sul punto è intervenuto lo steso Enrico Bianchi che ha specificato quanto l’argomento sia importante per il futuro della vita amministrativa dell’ente.

«Recupero e riscossione dei crediti rappresenterà uno dei temi più importanti per la città soprattutto alla luce del periodo che stiano attraversando, anche per via delle spese sociali che stanno crescendo a fronte della situazione contingente. Riscossione che va intesa non solo sul singolo cittadino ma anche per situazioni più importanti».