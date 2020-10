Maroni si candida a sindaco con il centrodestra

Per tentare di ritornare a governare Varese, il centrodestra varesino si ricompatta intorno al nome di Roberto Maroni candidato sindaco. Questa mattina nella sede cittadina della Lega, la coalizione composta da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lombardia Ideale e Noi con l’Italia, ha tenuto una conferenza stampa per sostenere la candidatura dell’esponente leghista.

Nella prima uscita da candidato in pectore del 5 ottobre scorso, Maroni aveva detto che tra le priorità «bisognava mettere in piedi la squadra per vincere». Ora con questa uscita affiancato dagli alleati, l’ex ministro dell’Interno non solo ha sciolto ogni riserva sulla sua candidatura, ma intorno al suo nome ha rinsaldato l’intera coalizione di centrodestra uscita sconfitta alle ultime amministrative.