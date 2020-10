“Noi non ci stiamo”, la protesta dei commercianti del Castanese (e di Samarate)

#noinoncistiamo #noinonciarrendiamo #sicuriinsieme. Tre hashtag per far sentire – anzi vedere – la protesta di locali e negozianti, contro le decisione del Dpcm varato domenica dal governo ed entrato in vigore lunedì.

La protesta ha toccato vari Comuni del Castanese, espressa soprattutto con i lenzuoli bianchi affissi davanti alle attività. La bandiera della protesta era ben visibile in centro a Castano Primo, tra via Martiri, via San Rocco, la piazza, ma anche a Vanzaghello, davanti al Comune (nella foto).

Altre adesioni sono arrivate – più a spot – dai negozianti ed esercenti di Robecchetto, Turbigo, Buscate, Nosate, Cuggiono e Vanzaghello, insomma tutta la zona.

Una modalità molto diversa da quella vista nei maggiori centri urbani, dove si sono tenute manifestazioni pubbliche che hanno faticato a trovare spazio e visibilità a causa delle contemporanee proteste violente dei casseur (emblematico il caso di Torino, dove le due piazze di protesta erano vicine, ma in cui vandalismo e furti hanno oscurato la manifestazione pacifica). Negli ultimi giorni si sono viste manifestazioni scomposte anche a Gallarate e Varese.

La protesta a Samarate, "importata" dalla pasticceria che ha un negozio anche a Castano

Le stesse parole d’ordine in forma di hashtag sono state usate anche a Samarate, non distante da Castano, seppure in forma diretta: gli esercenti si fotografano con cartelli #noinoncistiamo #noinonciarrendiamo #sicuriinsieme