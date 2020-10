Il Parco Pineta arriva nelle scuole anche con il Covid

Il Parco Pineta ospita ogni anno migliaia di studenti, che usufruiscono dei progetti di educazione ambientale, aiutandoli a scoprire ed apprezzare le ricchezze della natura. Soltanto nell’autunno 2019 e fino a metà febbraio 2020, ben 2166 bambini delle scuole elementari del territorio hanno partecipato alle uscite nel bosco o hanno incontrato a scuola gli educatori del Parco Pineta, senza contare tutte le classi che si sono recate in visita al Centro Didattico Scientifico di Tradate.

L’emergenza COVID ha causato la sospensione e l’annullamento di tutti i progetti previsti per la primavera, ma il Parco non ha voluto rinunciare a questo importante appuntamento con i bambini, utilizzando il periodo della quarantena per trasformare molti dei propri progetti in video lezioni, che spaziano dalla fotosintesi al problema dei rifiuti, dalla vita di animali come lo scoiattolo, la rana o la rondine, alla scoperta delle piante o del mondo dei funghi. Ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutte le fasce d’età della scuola elementare.