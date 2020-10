Protesta dei commercianti a Varese, Galimberti: “Avete il nostro sostegno”

Il Sindaco Davide Galimberti ha tenuto una teleconferenza con una delegazione dei rappresentanti dei pubblici esercizi nel tardo pomeriggio di oggi.

Baristi, ristoratori, dipendenti del settore infatti, dalle 15 hanno hanno tenuto una manifestazione di protesta contro il dpcm e l’ordinanza di Regione Lombardia che li obbliga a chiudere alle 18.

Il primo cittadino e l’assessore al commercio Ivana Perusin hanno quindi tenuto un incontro online per ascoltare le ragioni della protesta. «Questa sera insieme all’assessore Ivana Perusin abbiamo incontrato in teleconferenza una delegazione dei rappresentanti dei pubblici esercizi per ascoltare le loro esigenze anche alle luce degli aiuti assunti dal Governo – spiega Galimberti -. Un momento per esprimere la nostra solidarietà e aiuto a un settore sicuramente colpito duramente da questa crisi sanitaria. Il nostro sostegno c’è sicuramente e stiamo spingendo perché il Governo possa destinare al più presto gli aiuti previsti per queste categorie. Il Comune sta facendo la sua parte, a partire dal contributo per sostenere l’eliminazione della seconda rata Imu di dicembre e la riduzione significativa sulla tassa dei rifiuti. Anche sugli affitti di locazione dei negozi siamo pronti a collaborare come su altri temi. Alla luce però dei dati allarmanti di oggi sulla nostra provincia, e con il rischio che possano essere prese misure più dure, ho chiesto di sentirci anche ogni giorno e lavorare insieme, ma ho chiesto anche di avere la sensibilità di evitare occasioni di assembramento come quello visto ieri sera dove era presente gente anche senza mascherina. La cosa che più mi preme ora è che la gente stia a casa il più possibile ed esca il meno possibile».