Commercianti, baristi e ristoratori in piazza a Varese: “I nostri locali sono sicuri lasciateci lavorare”

È cominciata alle 15, con le prime chiusure dopopranzo, la manifestazione indetta dai commercianti del centro di Varese contro le ultime decisioni di Governo e Regione che hanno imposto limitazioni alle loro attività nell’ambito delle decisioni prese per fermare la corsa del contagio di questa seconda ondata autunnale della pandemia.

Ristoratori, baristi, dipendenti, fornitori, artigiani, cuochi ma anche titolari delle sale gioco come booling, associazioni sportive e liberi cittadini dalle 15 di oggi continuano a presidiare la pizza del centro.

La protesta dei commercianti continua in Piazza Montegrappa. “Restiamo qui fino alle 20”.

Edoardo, 28 anni, barista responsabile, è sceso in piazza e spiega: “Gli aiuti previsti non ci bastano. E chiudere alle 18 per un locale che apre la sera vuol dire non avere lavoro. L’idea di occupare la fascia del pranzo non può essere la soluzione, considerando anche il fatto che in questo momento il numero di clienti è già dimezzato dallo smart working e altro. Chiediamo di lavorare o avere ristori che ci permettano di vivere serenamente”

Nata su una chat comune domenica, la voglia di farsi sentire per questo commercianti si è trasformata in una manifestazione – sitin in piazza Monte Grappa che durerà fino alle 20 di questa sera e avrá il suo clou dopo le 18, quando anche gli altri commercianti dovranno forzatamente chiudere le serrande.

All’appello già alle 15 hanno risposto molti titolari di attività del centro, dalle vie della movida, ma anche rappresentanti politici e sindacali, venuti a sostenere e comprendere meglio le loro ragioni.

