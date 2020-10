“Quei bus troppo affollati nel tragitto casa scuola”

Pubblichiamo la segnalazione di un genitore che ha documentato con alcune foto la situazione sull’autobus delle Autolinee varesine – linea n.20, tratta 5 – che da e per Uponne (Ranco) raggiunge il distretto scolastico di Gavirate.

La situazione ad oggi, soprattutto al ritorno è insostenibile. I ragazzi sono senza distanza e in piedi ad occupare corridoio e spazi disponibili. Un disservizio, che si rifletterà inevitabilmente su ognuno di noi. Se le scuole diligentemente e con grande correttezza fanno rispettare i protocolli, non ritengo corretto che i mezzi di trasporto non debbano altrettanto farlo.