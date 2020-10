Saronno, dalla Regione un contributo di 150 mila euro per lavori alla piscina di via Miola

Tra gli 88 progetti finanziati con il bando regionale dedicato alla riqualificazione e l’adeguamento degli impianti sportivi c’è anche una porzione che andrà a migliorare la struttura della piscina di Saronno.

In provincia di Varese sono 8 i progetti finanziati per un totale di 983.195 euro: tra questi ci sono investimenti per Cislago, Uboldo, Caronno Pertusella.

Il finanziamento su Saronno è stato chiesto e ottenuto da Saronno Servizi Spa e verrà utilizzato per il rifacimento del controsoffitto della struttura di via Miola, la parte sopra la vasca: un lavoro che servirà per adeguare la struttura sportiva e renderla più efficiente e conforme alle normative. Inoltre verranno sfruttati alcuni spazi finora inutilizzati, dove verranno spostati alcuni uffici della società partecipata del Comune di Saronno.

Da registrare nelle ultime ore la visita, andata a buon fine, dei carabinieri del Nucleo Anti Sofisticazione (Nas) che hanno controllato il rispetto dei protocolli e verificato che tutto fosse in ordine: i militari hanno saggiato lo stato di sale macchine, vasca e spogliatoi, dando un responso positivo sullo stato della piscina saronnese.