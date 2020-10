Torna CinemaKids: sei domeniche al cinema con i bambini

Anche i bambini possono tornare al cinema grazie alla nuova edizione di CinemaKids, la rassegna di Filmstudio90 pensata per i più piccoli e che per l’autunno 2020 mette in calendario sei film, tutti di animazione, proiettati la domenica pomeriggio sul grande schermo del cinema Nuovo (sempre alle ore 15 in viale dei Mille 39 a Varese). Tra i successi delle ultime stagioni e una piccola chicca, sul finale, in omaggio a Gianni Rodari.

Il primo appuntamento sarà il 18 ottobre con l’esilarante “Deep – un’avventura in fondo al mare” portata al successo dagli stessi creatori di Madagascar che questa volta fanno luce sugli abissi marini con un piccolo gruppo di amici (Deep il polpo, alce il gamberetto ed Evo, la rana pescatrice) alle prese con grandissime creature misteriose come il Kraken e Nathan.

All’insegna dell’avventura anche il secondo appuntamento di Cinemakids, quello del 25 ottobre con “Onward- oltre la magia” dove due giovani elfi adolescenti, Ian e Barkley combinano un pasticcio lanciando “a metà” un incantesimo che avrebbe dovuto far riapparire il padre, scomparso quando loro erano piccoli. Dinamiche familiari e magia protagoniste anche di Dreambuilders (La fabbrica dei sogni – 8 novembre – dai 6 anni), animazione danese appena uscita che racconta il nascere di una nuova famiglia: Mina e il suo papà accolgono in casa la nuova fidanzata di lui e sua figlia, coetanea di Mina , ma molto più “social”.

Immersi nella natura invece altri due film in calendario: Mister link (dai 7 anni) e Minuscules (dai 4 anni). Il primo (22 novembre) racconta di un elegante avventuriero che riesce a trovare nientemeno che il mitico Sasquatch, l’anello mancante tra la scimmia e l’uomo. Minuscules invece (6 dicembre) è l’incredibile giro del mondo di una coccinella che fa squadra con una formica e un ragno per affrontare incontri sorprendenti.

Infine Cinemakids propone per questo autunno 2020 una vera e propria chicca, tutta italiana in omaggio al centesimo anniversario di Gianni Rodari: “La freccia azzurra”, animazione del secolo scorso – 1996 – di Enzo d’Alò ambientata ad Orbetello. La storia la conosciamo, è quella del terribile scherzo del malefico Scarafone (cui è il nobel Dario Fo a prestare la voce), l’assistente della Befana, che progetta di vendere i giocattoli destinati alle calze invece di regalarli (13 dicembre – dai 4 anni).

La rassegna CinemaKids è realizzata in collaborazione con la Biblioteca dei ragazzi “G. Rodari” di Varese e il Sistema Bibliotecario “Valle dei Mulini”.

Le proiezioni (5 euro il biglietto) si svolgeranno nel pieno rispetto delle regole ministeriali per la tutela della salute, come la sanificazione delle mani, il distanziamento minimo di un metro e l’uso della mascherina, obbligatoria per tutta la durata dello spettacolo e fino all’uscita dal cinema.

Per il programma completo della rassegna consultare il sito di Filmstudio90.

Per maggiori informazioni 0332 830053 oppure www.filmstudio90.it.