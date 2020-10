Tutti gli eventi di Duemilalibri 2020 a Gallarate

SABATO 24 OTTOBRE

Ore 9.00 – Tavola rotonda “Da Raffaello all’Arte Contemporanea: esempi di perseveranza nella tutela della Cultura” al Maga con: Massimo Palazzi (assessore alla Cultura di Gallarate), Matteo Scaltritti (Società Gallaratese per gli Studi Patri), Monia Marchiori (biblioteca “Majno” Gallarate), Emma Zanella e Alessandro Castiglioni (Maga), la restauratrice Daniela Morosi e Paolo Gasparoli del Politecnico di Milano.

Ore 16.00 – Romano Oldrini, L’altro Rodari, al Maga: in occasione del centenario dalla nascita di Gianni Rodari, scopriamo che non fu solo narratore per l’infanzia, ma scrittore poliedrico, notista ed opinionista d’attualità, una personalità eclettica da conoscere nel suo lato intimo e privato. In collaborazione con il Premio Chiara.