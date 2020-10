Un libro “made in Castellanza” per capire le elezioni americane

Il 3 novembre 2020 è un giorno che il mondo intero sta aspettando da molto tempo, decisivo per gli equilibri internazionali. Gli Stati Uniti d’America, infatti, eleggeranno il loro presidente dopo una campagna elettorale che, come previsto, si sta rivelando una battaglia politico-mediatica molto accesa. In vista di questo appuntamento, l’Associazione Culturale Area Giovani di Castellanza ha pubblicato un libro intitolato “Stati Uniti al bivio” edito da TraccePerLaMeta Edizioni.

L’idea di questo progetto è nata durante il periodo di quarantena forzata. In quei mesi, non potendo organizzare eventi in presenza, abbiamo pensato come poter proseguire la nostra attività culturale. Siamo rimasti in contatto attraverso chat e videochiamate, con l’intento di trovare nuove modalità per continuare a perseguire la nostra mission. Abbiamo quindi scelto di pubblicare un libro su un tema all’ordine del giorno e di interesse generale come le elezioni presidenziali statunitensi e abbiamo invitato esperti di altissimo rilievo per aiutarci a comprenderlo al meglio analizzando le molteplici sfaccettature di cui si caratterizza.

«Abbiamo pensato in particolare ai giovani come noi – afferma il presidente Gasparoli – ci auguriamo che leggere questo libro possa aiutarli a comprendere meglio questo momento cruciale e ad avere maggiore coscienza della situazione internazionale. Questo è il ruolo che vogliamo assegnare ad Area Giovani: essere di sprone a pensare e ragionare con una mente attenta e aperta al mondo».

Il sindaco di Castellanza Mirella Cerini ha voluto esprimere il suo ringraziamento «per il supporto che l’Associazione Culturale Area Giovani ha dato alla nostra città nel periodo di quarantena, collaborando con attività di volontariato e all’organizzazione di alcuni eventi di sensibilizzazione e per avere trovato, in una situazione di difficoltà, lo stimolo per superarla. Come sempre i ragazzi di Area Giovani hanno scelto un tema di grande interesse e attualità! L’idea di scrivere un libro in un periodo in cui è difficile organizzare incontri in presenza, è la dimostrazione che anche nei momenti di crisi e di fatica, è possibile trovare lo stimolo e l’energia per continuare a “fare”, con modalità nuove o da riscoprire. Giovani e cultura sono un connubio felice e quanto mai necessario, in una società in cui troppo spesso prevalgono le notizie mordi e fuggi, la superficialità del giudizio e si tende a perdere la memoria dei valori fondanti la vita democratica del nostro Paese».

Anche il presidente della Provincia di Varese e sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli ha espresso il suo apprezzamento per quanto ha fatto Area Giovani: «Seguo con interesse questa Associazione Culturale sin dall’inizio del suo percorso e ho sempre partecipato con entusiasmo alle sue numerose proposte culturali perché ritengo molto importante sostenere i giovani che hanno voglia di impegnarsi in politica e di acquisire maggiore consapevolezza del loro ruolo per il futuro della società: questo nuovo libro, tra l’altro molto attuale, rappresenta un ulteriore obiettivo di cui mi complimento molto anche perché nato in un periodo difficile per tutti. Un libro che ci aiuterà ad approfondire le dinamiche di un appuntamento elettorale molto importante per le sorti di tutto il mondo, di cui sentiamo parlare spesso in maniera superficiale. Sarà un’occasione per conoscere meglio e in maniera corretta situazioni apparentemente distanti, ma in realtà molto vicine».

Con questo spirito i ragazzi di Area Giovani hanno deciso di scrivere il primo capitolo che analizza il sistema politico ed elettorale degli Stati Uniti. È stata l’occasione per approfondire all’interno del gruppo molti aspetti e curiosità fino a quel momento poco conosciuti. Gli altri capitoli sono stati scritti da esperti di altissimo rilievo che sono stati coinvolti in questo ambizioso progetto.

Ecco i loro nomi: Luca Gino Castellin, professore di Storia delle dottrine politiche presso la Facoltà di Scienze politiche e sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Vito De Luca, giornalista e dottore di ricerca in “Linguaggi politici e comunicazione. Storia, Geografia e Istituzioni”; Dario Laruffa, giornalista e corrispondente del TG2 a New York dal 2017; Pietro Paganini, professore in Business Administration presso la Fox School of Business della Temple University di Philadelphia e la John Cabot University di Roma; Marilisa Palumbo, giornalista e caposervizio della redazione Esteri dal 2017 del “Corriere della Sera”; Gianluca Pastori, professore di Storia delle relazioni politiche tra il Nord-America e l’Europa presso la Facoltà di Scienze politiche e sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Gaetano Quagliariello, Senatore della Repubblica Italiana dal 2006 e Ministro per le Riforme Costituzionali nel Governo Letta, professore di Storia dei partiti politici presso la LUISS di Roma.

Tra gli esperti coinvolti nel progetto, il prof. Pietro Paganini ha voluto manifestare il suo apprezzamento per il lavoro svolto dai ragazzi dell’Associazione: “Da diverso tempo i ragazzi e le ragazze di Area Giovani di Castellanza promuovono il confronto su temi importanti che riguardano la democrazia e quindi il convivere di cittadini diversi. Contribuiscono a promuovere il senso critico e a garantire scelte consapevoli e quindi libere ai cittadini. Il loro impegno non solo va encomiato, ma promosso e sostenuto”.

Il libro si può prenotare inviando una mail all’indirizzo areagiovanicastellanza@gmail.com oppure dal 15 ottobre si potrà acquistare presso l’edicola di via Cantoni di Castellanza e le librerie Boragno di Busto Arsizio e Nuova Terra di Legnano. Sarà anche disponibile online dal 18 ottobre sui siti internet Amazon e IBS.