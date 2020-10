“Un sorriso per il Ponte” rinviato per il maltempo

“Un Sorriso per il Ponte”, la manifestazione prevista per domenica 4 ottobre, a causa del maltempo previsto nel fine settimana, è stata rimandata a domenica 18 ottobre.

Dalle 10 alle 18.30, ai Giardini Estensi di Varese, Il Ponte del Sorriso darà il via alle consuete proposte ludiche, i tantissimi laboratori creativi, le bolle giganti, gli spettacoli di magia, giocoleria, di circo e di fiabe, gli sbandieratori di Ferno, le esibizioni di cani, i gonfiabili, il piccolo giardiniere, i giochi di una volta, gli immancabili clown, i Supereroi, i gonfiabili e il fantastico Ospedale dei Pupazzi che spiega, in modo giocoso, cosa succede in ospedale.

Alcune novità riguardano il drive-in clown e a grande sorpresa anche la presenza di Il Pimpa, il clown che fa sorridere i bambini della Siria.

Saranno applicate tutte le norme anti covid per garantire il divertimento in sicurezza.

E’ obbligatoria la mascherina e gli ingressi alle varie aree gioco saranno contingentati.