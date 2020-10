Weekend di Live Music & Fritto Misto da iComHub a Turate

La musica live da iComhub continua anche durante il mese di ottobre: questo venerdì 9 Live Acustico Pop – Rock, sabato 10 sera tributo a Luca Carboni e domenica 11 sertata con il super tributo ai Rolling Stones!

Ogni fine settimana, insieme al menù alla carta ci sarà un extra menù con un piatto speciale.

Il protagonista del Weekend? IL FRITTO MISTO a €10.00 Cartoccio e €18,00 il Piatto!

Aperitivo, Cena o Dopocena? Scegli tu! Appuntamento in via Varesina 1 a Turate. Tutte le date prevedono: aperitivo, cena o consumazione obbligatoria a €8 durante i concerti. Gli orari: 18 – 19 Hora Feliz. Aperitivo €7 con 2 drink e stuzzicheria (per persona); 19 – 21 Cena – PIATTO SPECIALE DEL WEEKEND: FRITTO MISTO; 21 – 23 Live Music e prima consumazione obbligatoria €8.

Il programma di Ottobre:

Prenota il tuo tavolo!

I CONTATTI

Chiama il 02-37909190 – 333-8739933

WhatsApp 333-8739933

Scrivici: reception@icom-hub.com/ FB: iCom Hub

Gli eventi live sono confermati anche in caso di maltempo, c’è un ampio spazio interno.