Anas asfalta la statale “Gallaratese” a Samarate e Turbigo

Proseguono gli interventi di Anas per la riqualificazione delle pavimentazioni lungo la rete di competenza, tra Ticino e Malpensa.

Nel dettaglio a partire da lunedi 30 novembre e fino al 2 dicembre verrà istituito il senso unico alternato lungo la strada statale 526 “dell’Est Ticino” dal km 0,000 al km 4,867 dalle ore 7.30 alle ore 18.30, nei territori comunali di Magenta e Robecco sul Naviglio in provincia di Milano.

I lavori prevedono anche l’istituzione del senso unico alternato lungo la strada statale 341 “Gallaratese” dal 2 dicembre fino al 4 dicembre dalle ore 7.30 alle ore 18.30 nel comune di Turbigo fra il km 11,466 al km 15,374, e nel comune di Samarate dal km 24,570 al km 24,942 nella medesima fascia oraria.

Tutti i cantieri avranno una lunghezza massima di 300 m.

