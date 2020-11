In arrivo quest’anno una vera “Estate di San Martino”

Quella in arrivo quest’anno, sarà una vera “estate” di San Martino. Come vuole la tradizione popolare, che ispirò anche la celebre poesia di Giosuè Carducci, nelle giornate del 9,10,11 novembre le temperature autunnali si fanno, almeno in parte, da parte lasciando spazio a un clima mite e soleggiato per la stagione.

Secondo la Società Astronomica Schiapparelli, l’alta pressione “promette di restare fino a mercoledì”. Clima mite dunque durante il giorno, con massime verso 16°, ben oltre la media del periodo che è di 12.5°C. In pianura persisteranno però le nebbie mentre sarà mite in montagna con inversione termica e condizioni favorevoli all’accumulo degli inquinanti.

«Se è vero che alla fine dell’autunno arrivano ancora correnti miti prima del generale raffreddamento dell’inverno, è tuttavia altrettanto vero che non si verificano sempre nei giorni di San Martino – spiega l’istituto -. Anzi. A conferma arriva il conteggio delle giornate soleggiate che raggiungono a Varese solo il 34% dei casi. È più probabile incontrare giornate coperte (46%), eventualmente con pioggia (34%). In un solo anno si è registrata la neve, nel 1975, quando il 10 novembre, caddero 2 cm».