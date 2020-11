Camera di Commercio propone tre webinar sul turismo per prepararsi al 2021

Nella consapevolezza che, in questa fase di emergenza, le priorità delle imprese sono altre – e per molte Camera di Commercio si è attivata con misure e contributi ad hoc -, resta l’esigenza di farsi trovare pronti quando, auspicabilmente nel 2021, si ritornerà alla normalità e anche il settore turistico riprenderà il suo corso, con il riavvio della mobilità delle persone e degli spostamenti per affari, arte, attività sportiva e leisure.

Ecco allora, proprio in ambito turistico, la proposta di una serie di incontri online su temi di rilievo per il nostro territorio e i suoi operatori. Il primo ciclo di appuntamenti riguarda, nella specifico, il turismo sportivo: sono tre webinar, della durata di 90 minuti ciascuno con domande e dibattito finale, che avranno un approccio concreto ed efficace, attraverso la presentazione di case history di successo.

S’inizierà alle 15 di martedì 17 novembre, quando si parlerà del “Turismo Sportivo e la Costruzione di una Nuova Strategia Active”. Su un’area geografica come la provincia di Varese che offre molte opportunità in tema di vacanze outdoor, è fondamentale cogliere le relazioni tra mondo dello sport, operatori del settore turistico, pubbliche amministrazioni ed enti di promozione territoriale. Relatore sarà Roberto Ghiretti, docente del master di Economia dello Sport all’Università di Parma.

Venerdì 20 novembre, sempre alle 15, con l’intervento di del direttore del Centro Studi Turistici di Firenze, Alessandro Tortelli, si parlerà di “Outdoor e Vacanza Attiva”. È questo un target sempre più importante all’interno del settore, dove è fondamentale creare prodotti turistici esperienziali, originali, con un focus rivolto alo stile di vita sano, al benessere e al contatto con la natura.

Il terzo e ultimo appuntamento, lunedì 23 novembre ancora alle 15, toccherà il tema “Comunicare l’Offerta Sportiva”, offrendo idee e spunti per intercettare i bisogni dei possibili fruitori con anche uno storytelling efficace. Relatore sarà Cristian Umbro, docente alla Sole24Ore Business School.

La partecipazione a tutti questi webinar sul turismo sportivo è gratuita. Per info, è possibile contattare la Segreteria Organizzativa: SGPlus (mail: caterina.bonetti@sgplus.it – tel. 0521.531749).

Non solo, perché presto prenderà il via un’altra iniziativa sempre in ambito turistico, che prevede un primo appuntamento per venerdì 27 novembre con un “focus group” dal titolo “Impatto Covid ed Esigenze per la Ripresa del Settore”. Sarà un momento di ascolto per raccogliere le impressioni, i suggerimenti e le esigenze puntuali degli operatori economici impegnati in una situazione critica come quella attuale. Seguiranno dei webinar, che forniranno alle imprese del settore un supporto operativo, con il coinvolgimento di esperti e la proposta di strategie e strumenti per la ripresa.

Anche in questo caso la partecipazione è gratuita e, per essere presenti al “focus group” di venerdì 27 novembre, basterà collegarsi al link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_C_kQCuG3R9qVUE1UdDxlRQ