L’albero di kaki simbolo della pace, piantato nel 2000 a Casciago nel prato di fronte alla chiesa sconsacrata di San Giovanni, dà i primi frutti.

Galleria fotografica Casciago, raccolti i frutti dell'albero della pace 3 di 3

Lo avevamo scritto qualche settimana fa, quando sono stati posizionati i cartelli per invitare i cittadini a non raccoglierli, perchè sarebbero serviti per i progetti dell’associazione.

«Dopo 20 anni in cui il nostro albero ha anche rischiato di essere tagliato, eccoli i frutti della pace! Che siano di buon auspicio per tutti noi – si legge sulla pagina Facebook creata per raccogliere ricordi e testimonianze -. Grazie ad Anniva e alle maestre, che dopo averlo piantato, coccolato e curato, ne hanno raccolto i frutti, senza dimenticare un’altra persona importante, Romano».

La pianta è nata grazie ad un progetto internazionale sposato dalla comunità casciaghese e dalla scuola primaria Alessandro Manzoni di Morosolo: il seme che le ha dato vita arriva da Nagasaki ed è sopravvissuto al bombardamento atomico del 1945.

Negli anni si sono sviluppati diversi progetti per promuovere un percorso di artistico nato intorno al Kaki Tree Project, coordinati dalle maestre della scuola di Morosolo e dalla madrina dell’iniziativa, Anniva Anzi. Recentemente il kaki di Casciago è arrivato anche nelle sale di un museo in Giappone

Ora i semi del kaki della pace serviranno per un progetto educativo proprio in occasione del ventennale del Kaki Tree Project di Casciago: alcuni bambini della scuola di Morosolo hanno raccolto i frutti sotto l’occhio vigile dei membri dell’associazione, che da poco hanno aderito al progetto europeo per far conoscere il Kaki Tree Project in tutti i Paesi del Vecchio Continente