L’albero di Kaki è un simbolo della pace, i bambini: “Non raccogliete i frutti”

L’albero di kaki simbolo della pace, piantato nel 2000 a Casciago nel prato di fronte alla chiesa sconsacrata di San Giovanni, dà i primi frutti. La pianta è nata grazie ad un progetto internazionale sposato dalla comunità casciaghese e dalla scuola primaria Alessandro Manzoni di Morosolo: il seme che le ha dato vita arriva da Nagasaki ed è sopravvissuto al bombardamento atomico del 1945.

Galleria fotografica Albero Cachi 4 di 6

Negli anni si sono sviluppati diversi progetti per promuovere un percorso di artistico nato intorno al Kaki Tree Project, coordinati dalle maestre della scuola di Morosolo e dalla madrina dell’iniziativa, Anniva Anzi.

Oggi sono stati posizionati alcuni cartelli per invitare chi passa dal kaki a non toccare i frutti, i cui semi serviranno per un progetto educativo proprio in occasione del ventennale del Kaki Tree Project di Casciago.