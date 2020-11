Contagi alti ad Arcisate, Lorenzo Quadri: “Lasciamo a casa i loro frontalieri”

I contagi di Arcisate sono colpa degli svizzeri? “Allora cominciamo a ritirare il permesso G a tutti i frontalieri di quel paese”.

Lo dice Lorenzo Quadri, esponente della Lega dei ticinesi e componente del Consiglio nazionale svizzero dopo l’articolo del Corriere della Sera di qualche giorno fa che ipotizzava fra le cause dell’alto tasso di positività ad Arcisate, le «misure blande» adottate oltre confine per fermare la pandemia.

Ma andiamo con ordine: da qualche giorno il quotidiano di via Solferino ha acceso i riflettori come diversa altra stampa nazionale sul “caso Varese”, vale a dire una provincia colpita in maniera forte dal virus in termini di contagi dalla seconda ondata a fronte della prima, che ha invece fatto pesantemente irruzione nelle provincie orientali della Lombardia. Ora, appunto, la situazione è all’inverso e le province più in crisi per i contagi sono quelle di Varese, Como, Monza e Brianza oltre che Milano. E proprio in uno di questi articoli di approfondimento del Corriere veniva citato che

Un parere diffuso tira in ballo la vicina Svizzera (l’area di Mendrisio). Lo fa con un’evidente fatica, essendo il tema dei transfrontalieri decisivo per sostenere (e sovente arricchire, considerati gli stipendio doppi rispetti a quelli italiani) parecchie famiglie. Vero che al momento non risultano picchi di contagi nei lavoratori di trasferta in Canton Ticino; ma pur vero che più testimonianze raccontano di un approccio elvetico blando per lunghi periodi, di superficiali misure di sicurezza adottate nelle aziende, di protocolli non rispettati, insomma di una situazione che ha «creato» portatori di Covid.

(da Corriere della sera)

Il pezzo è dello scorso 11 novembre.

E nel suo profilo Facebook il politico ticinese ha lanciato strali contro la stampa italiana, ma non solo. “Lasciamo a casa tutti i frontalieri di Arcisate: a versargli lo stipendio, ci penserà il loro sindaco”, esordisce Quadri criticando l’articolo del Corriere («da qualcuno denominato “il giornale unico del virus”», scrive) aggiungendo quanto segue: