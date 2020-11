Coronavirus, casi in aumento a Luvinate. Il sindaco annuncia: “Più controlli sui sentieri”

Rispetto alla scorsa settimana si registra un nuovo aumento delle persone positive al tampone anche a Luvinate: al momento sono 30 i cittadini interessati secondo i dati forniti da ATS. L’età media scende ulteriormente ed arriva a 46 anni.

«A seguito di varie segnalazioni, verranno intensificati i controlli della Polizia Locale, soprattutto nei pressi della zona Poggio/sentiero 10, rispetto alle norme da seguire in Zona Rossa», spiega il sindaco Alessandro Boriani con un post sulla pagina Facebook del Comune.

Sono stati riattivati da alcuni giorni i servizi di #luvinatesolidale: sono a disposizione sul sito del Comune e su Facebook i nomi delle attività che fanno consegna a domicilio, su coordinamento dei volontari comunali, l’amministrazione organizza la consegna dei medicinali per gli over 65 e per i cittadini in quarantena che ne abbiano necessità e prosegue la possibilità di donare gratuitamente beni alimentari e di prima necessità che tramite la Caritas parrocchiale verranno consegnati a famiglie in stato di bisogno (i beni possono essere lasciati in Comune).

Infine, l’amministrazione comunale ricorda le procedure da seguire in caso di sintomi anche leggeri: occorre immediatamente avvisare il proprio medico di base e valutare anche misure di autoisolamento preventivo presso la propria abitazione in attesa delle indicazioni di medico ed Ats, usando anche in casa le mascherine come misure di protezione verso i propri familiari. Per ogni necessità e supporto si può fare riferimento al Centro Operativo Comunale 335.6908424.