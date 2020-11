Elezioni studentesche Uninsubria, le parole del sindaco

«Volevo rivolgere il mio in bocca al lupo a tutti gli studenti che domani e venerdì si confronteranno con le elezioni universitarie».

Con queste parole il sindaco di Varese Davide Galimberti si è rivolto a quanti, iscritti all’Università degli Studi dell’Insubria, saranno impegnati domani e venerdì nelle consultazioni per il rinnovo degli organi di rappresentanza.

«Il mio pensiero – le parole del sindaco – va sia ai candidati sia a coloro che saranno chiamati a votare. Il loro è un esempio di partecipazione oggi più che mai importante».

«Che i giovani si mobilitino in prima persona – le parole dell’assessore alla Partecipazione e alle Politiche giovanili Francesca Strazzi – è un elemento di estremo interesse e che non va assolutamente dato per scontato. Domani e dopo saranno le elezioni universitarie; in futuro altre sfide e, stando invece al presente, tanti sono gli esempi che coinvolgono anche la nostra Amministrazione: i Consigli di quartiere cui hanno aderito diversi giovanissimi, la Consulta studentesca, l’impegno di tante forze fresche nelle politiche che vengono portate avanti ai più diversi livelli istituzionali. Vedere i giovani all’opera è un segnale di speranza per il domani di Varese e per quello dell’intero Paese».