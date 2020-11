A Germignaga arriva il catechismo su Youtube

Gli incontri del mercoledì con ospiti per parlare di argomenti fra i più diversi, con ospiti eccellenti, vedi arcivescovo di Milano. La messa in streaming coi primi e riusciti tentativi di coinvolgere i parrocchiani nelle celebrazioni eucaristiche all’aperto per ritrovare il senso di comunità.

Ma ora che siamo ripiombati nel lockdown anche la attiva parrocchia di Germignaga corre ai ripari e propone il catechismo a distanza.

«Sul nostro canale YouTube GBInsieme nel pomeriggio di ogni lunedì d’avvento, sarà disponibile la catechesi settimanale dei ragazzi, unica per tutte le classi», spiegano dalla parrocchia (nella foto, la collegiata di Brezzo di Bedero, paese che assieme a Germignaga rientra nelle attività della parrocchia “GBInsieme”, Germignaga e Bedero Valtravaglia)

Dialoghi sulla Parola

«In collaborazione con la locale Chiesa Evangelica Valdese – Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi – proponiamo quattro incontri, semplici momenti di dialogo e confronto su alcune pagine del Vangelo di Giovanni, tra il Pastore Valdese Alessandro Esposito e il nostro Parroco don Marco Mindrone.

Martedì 17 novembre, ore 21: “L’unzione di Betania” (Giovanni cap. 12)

Martedì 01 dicembre, ore 21: “La donna samaritana” (Giovanni cap. 4)

Martedì 15 dicembre, ore 21: “L’incontro tra Gesù e Tommaso” (Giovanni cap. 20)

Martedì 29 dicembre, ore 21: “Lazzaro” (Giovanni cap. 11)»

Catechesi di Avvento per adulti e giovani

«Riprendiamo i nostri appuntamenti del mercoledì sera e, in questo tempo forte, ci aiuteremo insieme a preparaci meglio per celebrare il Natale di Gesù. Pregheremo, ascolteremo il Vangelo, tra musica, poesia e arte ci lasceremo riempire di quella Bellezza che è di Dio ma che già trasluce nei nostri giorni.

Mercoledì 18 novembre, ore 21.00: “La forma del Desiderio”

Mercoledì 25 novembre, ore 21.00: “Pellegrini non erranti”

Mercoledì 2 dicembre, ore 21.00: “Tra realtà e Verità”

Mercoledì 9 dicembre, ore 21.00: “Tutto in un abbraccio”

Mercoledì 16 dicembre, ore 21.00: “Facciamolo ancora”»

Avvento di Carità

Le offerte straordinarie che riceveremo in questo periodo di avvento andranno

a favore delle necessità parrocchiali e del “Fondo San Giuseppe – per la prossimità nell’emergenza lavoro”, che è un fondo speciale voluto dal nostro Arcivescovo per offrire un pronto soccorso a coloro che a causa della epidemia in atto non hanno alcuna forma di sostentamento.

Questa particolare decisione è stata condivisa e scelta da tutte le parrocchie del Decanato di Luino, anche questo vuole essere un segno di comunione tra le nostre Comunità.

I dialoghi e le catechesi potranno essere seguite in diretta sul canale YouTube GBInsieme e, nei comuni di Germignaga, Brezzo di Bedero e limitrofi, via Radio alla frequenza 87.5.

Ricordiamo inoltre che tutte le Messe trasmesse dalla chiesa parrocchiale di Germignaga sono ascoltabili in diretta Radio e quella festiva delle 11.30 anche YouTube.

Tutte le sere sul sito delle parrocchie https://www.parrocchiagermignaga.it/ è riascoltabile l’audio della Messa del giorno.