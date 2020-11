La Lega di Saronno incontra Monti in videoconferenza

Le riunioni della sezione della Lega Lombarda di Saronno non si interrompono, ma saranno svolte on line in videoconferenza.

Lunedì 9 novembre alle 21 la sezione locale si riunirà con il consigliere regionale Emanuele Monti, presidente della Commissione sanità di Regione Lombardia.

«Il consigliere avrà modo di illustrarci le misure attuate da Regione Lombardia per affrontare l’emergenza sanitaria, le richieste inascoltate che sono state avanzate presso lo Stato italiano, la richiesta di maggiori risorse per i mezzi pubblici, la richiesta di assunzioni straordinarie di personale medico e sanitario», spiega Angelo Veronesi, vice segretario cittadino.

Per partecipare alla riunione bisogna inviare una email a: eventi@legasaronno.com