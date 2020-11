Lite in strada, 40enne arrestato dai carabinieri

Nella giornata di giovedì 26 novembre, i Carabinieri di Malnate hanno arrestato in flagranza di reato un 40enne disoccupato, cittadino extracomunitario di nazionalità albanese, già noto alle Forze dell’Ordine, poiché resosi responsabile del reato di minaccia e resistenza a un Pubblico Ufficiale e rientro illegale nel territorio dello Stato.

I militari dell’Arma, nel corso di un servizio di controllo del territorio, a seguito di segnalazione telefonica al 112 N.U.E., sono intervenuti nel centro di Malnate, dove hanno proceduto al controllo del 40enne albanese, in seguito ad una lite scaturita per futili motivi con una conoscente. In tale contesto, il disoccupato albanese, senza una ragionevole motivazione, ha insultato e minacciato i Carabinieri, per poi opporre attiva resistenza fisica con strattoni, venendo immediatamente bloccato dai militari.

Nel corso degli accertamenti, è emerso anche che il cittadino albanese era gravato da un decreto di espulsione dal territorio nazionale con divieto di ritorno per cinque anni, già eseguito nel mese di ottobre del 2019, con provvedimento del Prefetto della Provincia di Varese.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma Carabinieri di Varese, in attesa udienza di convalida, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto, con contestuale irrogazione della misura cautelare del divieto di dimora nella Provincia di Varese.